Le possibili novità di formazione degli azzurri per Croazia-Italia: Spalletti pensa a Darmian, Fagioli e Retegui

Darmian per Di Lorenzo, Cristante e Fagioli in mediana, Barella '10', El Shaarawy e Retegui: Spalletti pronto a rivoluzionare l'Italia.

Contro la Croazia ci giochiamo Euro 2024, ecco perché Luciano Spalletti - alla luce del flop contro la Spagna - presenterà un'Italia totalmente diversa.

Tolto capitan Donnarumma, l'uomo in più di questa Nazionale in Germania, previste novità in ogni reparto: difesa, centrocampo, trequarti e attacco, infatti, saranno oggetto di scelte forti con l'inserimento di forze fresche, utili a ridare linfa a una squadra apparsa sbiadita nella testa e nelle gambe.

Come giocherà l'Italia contro la Croazia? Vediamo le possibili scelte di formazione pensate da Spalletti per il match di lunedì sera a Lipsia.