La probabile formazione dell'Inter contro la Lazio: da Mkhitaryan a Taremi, chi gioca titolare e chi va in panchina

Inzaghi sceglie 8/11 della miglior Inter possibile: Taremi sostituto di Lautaro, Zielinski per Mkhitaryan, ok ma in panchina come Frattesi e Pavard.