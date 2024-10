Fonseca vara le mosse per risollevare il Milan: Tomori e Abraham a rischio, Okafor scalpita

Fonseca pensa a qualche novità da attuare al rientro dalla sosta: focus sull'aspetto mentale, in difesa potrebbe rivedersi Pavlovic.

Il doppio passo falso tra Leverkusen e Firenze ha fatto ripiombare il Milan in un clima di sconforto, soprattutto per la modalità con cui si è concretizzato il k.o. del Franchi.

Errori a dismisura sia a livello tecnico che di gestione dei vari momenti della gara, decisa da Gudmundsson e conclusasi con l'espulsione di Theo Hernandez, comminata da Pairetto dopo il triplice fischio.

Tanto lavoro da svolgere per Fonseca che, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', pensa ai correttivi da attuare in vista del ritorno in campo dopo questa sosta: possibili diverse novità di formazione già a partire dal match che vedrà i rossoneri ospitare l'Udinese a San Siro.