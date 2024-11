Real Madrid vs AC Milan

Dopo le critiche, i tifosi del Milan applaudono Fonseca. Lui elogia la squadra: "I miei non hanno avuto paura di niente".

La vittoria per 3-1 al Bernabeu contro i Campioni d'Europa e la squadra più vincente della storia riscatta completamente Paulo Fonseca? Detto così, sicuramente. Servirà comunque del tempo per capire se l'allenatore del Milan riuscirà a mantenere questo tipo di forza nel lungo periodo, provando così a sognare in grande.

Intanto il Milan si gode il successo in casa del Real Madrid, che lo porta in zona playoff con la possibilità di lottare seriamente anche per una qualificazione diretta gli ottavi passando dai primi otto posti della classifica generale.

Mentre i tifosi del Milan, sui social, chiedono scusa a Fonseca per le critiche delle prime settimane, che sembravano poter portare ad un esonero praticamente immediato dell'ex oma, il tecnico rossonero si gode il successo contro la solita favorita numero uno per la vittoria della Champions.