Fonseca polemico: "Se pareggiamo noi con la Juventus sembra una sconfitta, se lo fanno altri è una vittoria"

Slovan Bratislava vs AC Milan

I rossoneri cercano la terza vittoria consecutiva in Champions League a Bratislava ma Fonseca torna sul pareggio contro la Juventus.

Dopo i due deludenti pareggi in campionato contro Cagliari e Juventus, il Milan torna in Champions League per affrontare lo Slovan Bratislava.

I rossoneri sono reduci dalle belle vittorie ottenute in casa contro il Club Brugge e, soprattutto, da quella al 'Bernabeu' contro il Real Madrid.

Il terzo successo consecutivo in Champions permetterebbe al Milan di salire ulteriormente in classifica e ipotecare almeno i playoff.

Ma cosa ha detto Fonseca alla vigilia e chi giocherà titolare Slovan Bratislava-Milan?