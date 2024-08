Fonseca pensa alla rivoluzione per Lazio-Milan: Theo Hernandez e Leao verso la panchina

L'allenatore rossonero starebbe pensando di tenere fuori dai titolari Theo Hernandez e Rafa Leao in vista del match contro la Lazio.

L'idea che balza nella mente di Paulo Fonseca nell'ultima settimana ha del clamoroso: il tecnico portoghese negli ultimi allenamenti ha tenuto fuori dagli undici titolari Theo Hernandez e Rafael Leao.

Nel match di sabato 31 agosto, che vede il Milan impegnato all'Olimpico di Roma contro la Lazio, i due top-player rossoneri potrebbero partire dalla panchina.

L'allenatore dopo le prime uscite non si era detto pienamente soddisfatto di alcune situazioni in fase di non possesso e potrebbe dunque ripartire da un undici diverso, dando un segnale forte a tutto l'ambiente rossonero.