Fonseca non molla dopo Milan-Napoli: "Scudetto? Nessuno lo ha vinto dopo nove partite"

AC Milan vs SSC Napoli

L'allenatore rossonero commenta la sconfitta nel big match: "

Niente da fare per il Milan, che esce sconfitto da San Siro e scivola a -11 dal Napoli seppure con una partita da recuperare.

I rossoneri, in emergenza tra infortuni e squalifiche, giocano una discreta partita ma non basta per portare a casa punti.

Gravi in particolare le solite disattenzioni difensive, con la coppia Thiaw e Pavlovic apparsa inadeguata per certi livelli.

Mentre l'attacco senza Leao e Pulisic, entrambi inizialmente in panchina, non riesce a pungere.

Paulo Fonseca al termine della gara ha analizzato quanto successo contro il Napoli martedì sera.