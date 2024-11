Monza vs AC Milan

Paulo Fonseca si mostra soddisfatto dell'impatto di Leao su Monza-Milan ed esalta Morata: "Magnifico, è stato l'uomo partita".

Il Milan vince di misura a Monza e, a tre giorni dalla trasferta di Madrid, ritrova il sorriso.

I rossoneri la spuntano grazie a un goal di Reijnders, che fa felice un Paulo Fonseca raggiante per quanto visto all'U-Power Stadium.

Parole dolci per Rafael Leao, lasciato ancora una volta inizialmente in panchina; dolcissime per Alvaro Morata, ritenuto dal portoghese l'MVP del match.