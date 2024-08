Fonseca cambia il Milan: l'inserimento di Chukwueze, il ruolo di Pulisic e l'idea su Loftus Cheek

Sarà un Milan diverso rispetto al passato. Fonseca sta mettendo in pratica le sue idee: dai singoli al gioco di squadra, tutti i cambiamenti.

Da Stefano Pioli a Paulo Fonseca, il Milan sta davvero cambiando pelle e le differenze si sono già viste nelle prime uscite amichevoli nella tournée statunitense.

Rispetto al passato, il nuovo tecnico punta molto sul possesso palla, non solo come arma offensiva ma per controllare entrambe le fasi di gioco.

Da sottolineare però sono in particolare come Fonseca stia utilizzando alcuni giocatori come Pulisic, Chukwueze, Loftus-Cheek ma non solo. Può cambiare qualcosa anche per Tomori.