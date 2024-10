La rabbia del tecnico portoghese dopo Fiorentina-Milan porterà conseguenze: Theo Hernandez sarà multato. Tomori e Abraham rischiano il posto?

Sarà una sosta di profonda riflessione in casa Milan alla luce di quanto successo domenica sera allo Stadio Franchi di Firenze.

Oltre alla pesante sconfitta - la seconda in campionato - contro la Fiorentina, in casa rossonera si registra anche la rabbia di Paulo Fonseca per quanto avvenuto nel corso dei novanta minuti in terra toscana.

Ogni riferimento ai due calci di rigore sbagliati dal Milan nel corso del match è ovviamente voluto.