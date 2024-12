Fonseca verso Milan-Roma: "Pulisic non ci sarà, ha un problema alla caviglia"

AC Milan vs Roma

Fonseca ha presentato la sfida contro la Roma, oltre a Pulisic confermata l'assenza di Leao: "Per la Supercoppa? Vediamo".

Nonostante la classifica non sorrida né ad entrambe le squadre, la sfida tra Milan e Roma a San Siro (in programma domenica alle 20:45) rimane uno dei big match della diciottesima giornata di Serie A.

Mentre l'allenatore giallorosso, Claudio Ranieri, ha presentato ieri la partita in conferenza stampa, oggi è stato il turno di Paulo Fonseca. Il tecnico del Milan vive una situazione non semplice nonostante l'ultimo successo a Verona e le voci sulla sua posizione non si placano.

Fonseca ha fatto il punto sugli indisponibili e le scelte di formazione, tra cui la possibile presenza di Theo Hernandez. Le sue dichiarazioni in conferenza alla vigilia di Milan-Roma.