Fonseca in conferenza pre Lazio-Milan: "Jovic ha la lombalgia, c'è Camarda"

L'allenatore del Milan, Fonseca, ha presentato la sfida contro la Lazio annunciando il forfait di Jovic per infortunio.

Il Milan si prepara al primo big match della stagione contro la Lazio allo stadio Olimpico; gara già molto importante dopo il difficile inizio dei rossoneri che hanno ottenuto un solo punto tra Torino e Parma.

Ha parlato in conferenza stampa Paulo Fonseca, soffermandosi sul momento della squadra: "Non mi piace la depressione o cercare scuse: sono qui per cercare soluzioni. Vediamo se domani sarà stata la strada giusta".

Il tecnico ha dribblato le domande sul mercato e in particolare su Tammy Abraham, prossimo acquisto del Milan che andrà a rinforzare un reparto in questo momento privo di Alvaro Morata.

E a proposito dell'attacco, Fonseca ha annunciato il forfait di Luka Jovic; presente invece Francesco Camarda.