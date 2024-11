L'annuncio di Fonseca verso Cagliari-Milan: "Camarda sarà titolare, è più pronto di Abraham"

Cagliari vs AC Milan

Il tecnico rossonero alla vigilia del match sorprende con Camarda e conferma Leao: "La strategia ha avuto effetti".

Archiviare la notte di Madrid e ripartire subito in campionato, dove il Milan è atteso dalla trasferta di Cagliari.

I rossoneri nell'anticipo della dodicesima giornata non potranno contare su Alvaro Morata, out per un trauma cranico.

Il Milan però deve assolutamente vincere per non perdere ulteriore terreno dalle primissime posizioni e magari approfittare dello scontro diretto tra Inter e Napoli.

Ma chi gioca titolare Cagliari-Milan? Di seguito le parole di Fonseca in conferenza.