AC Milan vs Venezia

Il tecnico portoghese sulla sfida di San Siro: "Non c'è mai stato un caso Theo-Leao. Io sono sempre sotto esame: dipendo dai risultati".

Il Milan riceve il Venezia a San Siro per andare alla caccia della prima vittoria della sua stagione dopo i pareggi con Torino e Lazio, inframezzati dalla sconfitta di Parma.

Alla vigilia del match, Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il club lagunare, neopromosso in massima serie.

Di seguito le dichiarazioni del tecnico rossonero.