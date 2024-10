Paulo Fonseca contesta il mancato rigore su Loftus-Cheek e applaude i suoi: "Il mio miglior Milan della stagione".

Il Milan incassa la seconda sconfitta in altrettante uscite nella nuova Champions League.

Rossoneri battuti di misura dal Bayer Leverkusen in una notte che Paulo Fonseca analizza come agrodolce: male risultato e - come sottolineato dall'allenatore - arbitraggio, bene il Diavolo in termini di prestazione.

Ecco cosa ha detto Fonseca, a 'Sky', dopo il match.