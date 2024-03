Per Michael Folorunsho, neanche in panchina contro l'Ecuador, da valutare l'entità del problema muscolare patito negli USA in vista del Cagliari.

Oltre all'infortunio di Tomas Suslov, che priverà Baroni di uno dei suoi pilastri per qualche giornata, il Verona deve fare i conti anche col dubbio legato alle condizioni di Michael Folorunsho. Il centrocampista, che non è potuto nemmeno andare in panchina contro l'Ecuador, è alle prese con un problema che lo rende in dubbio per l'incrocio salvezza di lunedì pomeriggio (ore 15) Cagliari. L'articolo prosegue qui sotto Come sta Folorunsho? Cos'ha?