Foggia Calcio v Bari FC - Serie BGetty Images Sport
GOAL

Foggia-Cosenza dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Allo Zaccheria è testacoda fra Foggia e Cosenza: calabresi in lotta per la promozione, pugliesi a caccia di punti salvezza.

Foggia-Cosenza sarà una delle sfide domenicali della 16esima giornata di Serie C Sky Wi-Fi.

Momento opposto per le due squadre: il Foggia, in grande difficoltà nel recente periodo, è sceso all’ultimo posto del girone C ed è obbligato a far punti per risalire la classifica.

Cosenza, invece, in gran forma: il 2-1 al Benevento di domenica scorsa è valso il terzo posto in graduatoria, a -2 dalla coppia composta da Catania e Salernitana. 

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

  • FOGGIA-COSENZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Foggia-Cosenza

    • Data: domenica 30 novembre

    • Orario: 17:30

    • Canale TV: Sky Sport 252

    • Streaming: Sky Go, NOW

  • PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA-COSENZA

    FOGGIA (4-3-3): Perucchini; Buttaro, Minelli, Rizzo, Panico; Garofalo, Pazienza, Byar; Oliva, Fossati, D’Amico.

    COSENZA (4-3-3): Pompei; Dametto, Dalle Mura, Caporale, D’Orazio; Kouan, Langella, Garritano; Cannavò, Mazzocchi, Florenzi.

  • ORARIO FOGGIA-COSENZA

    La gara fra Foggia e Cosenza, valida per la giornata numero 16 di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 30 novembre, allo stadio Pino Zaccheria con fischio d’inizio ore 17:30.


  • DOVE VEDERE FOGGIA-COSENZA IN TV

    • Sky Sport

    Foggia-Cosenza verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

    Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 252.


  • FOGGIA-COSENZA IN DIRETTA STREAMING

    • Sky Go

    • Now

    Sarà possibile seguire Foggia-Cosenza anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

    Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    La telecronaca del match sarà a cura di Matteo Sfolcini.

