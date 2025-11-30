Foggia-Cosenza dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
Foggia-Cosenza sarà una delle sfide domenicali della 16esima giornata di Serie C Sky Wi-Fi.
Momento opposto per le due squadre: il Foggia, in grande difficoltà nel recente periodo, è sceso all’ultimo posto del girone C ed è obbligato a far punti per risalire la classifica.
Cosenza, invece, in gran forma: il 2-1 al Benevento di domenica scorsa è valso il terzo posto in graduatoria, a -2 dalla coppia composta da Catania e Salernitana.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.