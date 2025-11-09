Foggia-Benevento dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
Posticipo domenicale per Foggia e Benevento nella 13^ giornata di Serie C Sky Wi-Fi.
Momento complesso per entrambe le squadre: i rossoneri sono in crisi di risultati, reduci da tre ko nelle ultime quattro gare, oltre che penultimi in classifica.
Terzo posto, invece, per il Benevento: 23 punti per i giallorossi, senza vittorie nelle ultime due sfide e a caccia di un successo che dia continuità alla lotta per la promozione diretta.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.