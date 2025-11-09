Pubblicità
Foggia Calcio v Bari FC - Serie BGetty Images Sport
GOAL

Foggia-Benevento dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Benevento sfida il Foggia nel posticipo della 13esima giornata di Serie C Sky Wi-Fi: allo Zaccheria punti pesati in palio.

Posticipo domenicale per Foggia e Benevento nella 13^ giornata di Serie C Sky Wi-Fi.

Momento complesso per entrambe le squadre: i rossoneri sono in crisi di risultati, reduci da tre ko nelle ultime quattro gare, oltre che penultimi in classifica.

Terzo posto, invece, per il Benevento: 23 punti per i giallorossi, senza vittorie nelle ultime due sfide e a caccia di un successo che dia continuità alla lotta per la promozione diretta.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.


  • FOGGIA-BENEVENTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Foggia-Benevento

    • Data: domenica 9 novembre

    • Orario: 20:30

    • Canale TV: Sky Sport Arena e Sky Sport 252

    • Streaming: Sky Go, NOW

  • FORMAZIONI UFFICIALI FOGGIA-BENEVENTO

    FOGGIA (4-3-1-2): Perucchini; Buttaro, Minelli, Rizzo, Panico; Pazienza, Oliva, Garofalo; D’Amico; Sylla, Bevilacqua. All. Barilari

    BENEVENTO (3-4-3): Vannucchi; Scognamillo, Saio, Borghini; Pierozzi, Maita, Prisco, Ricci; Lamesta, Mignani, Manconi. All. Auteri

  • ORARIO FOGGIA-BENEVENTO

    La gara fra Foggia e Benevento, valida per la giornata numero 13 di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 9 novembre, allo stadio Pino Zaccheria, con fischio d’inizio ore 20:30.


  • DOVE VEDERE FOGGIA-BENEVENTO IN TV

    • Sky Sport

    Foggia-Benevento verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

    Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Arena e Sky Sport 252.

  • FOGGIA-BENEVENTO IN DIRETTA STREAMING

    • Sky Go

    • Now

    Sarà possibile seguire Foggia-Benevento anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

    Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.


  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    La telecronaca del match sarà a cura di Riccardo Morelli.

