Fofana salta il derby Milan-Inter: diffidato e ammonito in Milan-Parma

Brutte notizie per il Milan di Sergio Conceicao: i rossoneri perdono Fofana in vista del derby contro l'Inter, in programma domenica 2 febbraio.

Brutte notizie per il Milan di Sergio Conceição. I rossoneri perdono Youssouf Fofana in vista del derby contro l'Inter, in programma domenica 2 febbraio 2025 alle 18:00 a San Siro e valido per il 23esimo turno del campionato di Serie A.

Il centrocampista era diffidato ed è stato ammonito nel corso del primo tempo della sfida contro il Parma.

Un cartellino pesante, che gli costerà la squalifica in occasione del terzo derby stagionale, dopo quello d'andata di campionato e quello in finale di Supercoppa Italiana a Riad, in Arabia Saudita.

L’ammonizione è arrivata al 43’ del primo tempo, quando Fofana ha interrotto una ripartenza di Mihaia con un intervento giudicato falloso dall’arbitro.