Milan-Juventus, Fofana non ha usato giri di parole: "Abbiamo avuto paura? Scappavano all'indietro per chiudersi"

AC Milan vs Juventus

Le dichiarazioni del centrocampista rossonero fanno il giro dei social: "Figurati se prendi un goal: la partita è finita".

L'attesa è tanta, la delusione il doppio. Pochi tiri, pochi tocchi, spettacolo non pervenuto. Milan-Juventus non passerà certo alla storia in termini positivi, attaccata sui social sia dai tifosi rossoneri che da quelli bianconeri.

Non sono stati teneri nemmeno i protagonisti in campo, dall'allenatore del Milan Fonseca che riguardo ai fischi ha subito dichiarato che avrebbe fatto lo stesso, al centrocampista rossonero Fofana, che ha parlato del match in sè, ma anche di quello giocato dagli avversari.

Intervistato al termine della partita pareggiata a San Siro, Fofana non ha usato giri di parole nel descrivere la partita della Juventus, prima in Serie A per pareggi e nuovamente con uno 0-0 con cui fare i conti.