Il francese resta l'obiettivo del Milan per rinforzare il centrocampo, nuova offerta al Monaco e Fonseca esce allo scoperto.

Il calciomercato del Milan in entrata non è ancora chiuso, anzi. I rossoneri puntano al grande colpo per rinforzare il centrocampo.

L'obiettivo, dichiarato pubblicamente anche dal tecnico Paulo Fonseca, si chiama Youssouf Fofana.

I rossoneri contano di chiudere l'operazione al più presto per affrontare l'inizio di stagione con la rosa praticamente al completo.

Ma cosa manca per Fofana al Milan?