Fluminense-Ulsan dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Fluminense e Ulsan si sfidano nella 2ª giornata del girone F del Mondiale: formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Fluminense e Ulsan si preparano a scendere in campo per la seconda volta in questo Mondiale per Club. Buon esordio per la formazione brasiliana, che però non è riuscita a ottenere i tre punti contro il Borussia Dortmund: 0-0 il finale e più di un rimpianto.

I sudocoreani dell’Ulsan, invece, sono stati sconfitti per 1-0 nel match d’esordio della competizione dal Mamelodi Sundowns, squadra che è in testa solitaria nel raggruppamento F.

Tutte le info su Fluminense-Ulsan: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.