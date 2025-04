Florian Wirtz, Eberechi Eze, Charles De Ketelaere: sei giocatori che potrebbero sostituire Kevin De Bruyne al Manchester City

Il belga se ne va dopo un decennio ricco di trofei, ma i Cityzens programmano già il futuro senza De Bruyne: chi può arrivare al suo posto.

Sono stati giorni emozionanti per i tifosi del Manchester City, che si apprestanto a salutare Kevin De Bruyne dopo 10 anni. L'annuncio è stato inevitabile dopo che gli infortuni hanno colpito il belga negli ultimi 18 mesi, sceso in campo solo tredici volte in Premier League in questa stagione con soli due goal realizzati, ma ciò non ha reso più facile accettare la sua partenza.

De Bruyne lascerà il club come il miglior giocatore di sempre, il principale punto di forza del club sotto Pep Guardiola, che ha dichiarato: "Dire addio a questo tipo di giocatori è così difficile. Ci sono giocatori che sono unici, che rappresentano ciò che il club vuole essere. E Kevin è uno di loro. Ora è uno shock, ma la gente ricorderà quanto è stata fortunata e felice di vedere questo tipo di giocatore che ci ha dato assolutamente tutto. Non si può che essere grati. Il club ha dato tutto a lui e lui ha dato tutto a noi. Il mio periodo qui avrà sempre Kevin nei miei ricordi. Non può essere dimenticato".

Ma proprio mentre elogiava De Bruyne, che ha segnato 106 goal e fornito 176 assist per il City, aiutandoli a vincere 18 trofei, Guardiola ha chiarito che aveva già deciso che il tempo del giocatore nel club era giunto al termine: "Il club deve andare avanti. Riprodurre questi numeri e il suo tipo di cose è difficile. Ma dobbiamo trovare altre qualità".

E ora arriva la parte difficile: scegliere il successore di De Bruyne. GOAL elenca i migliori candidati che il City prenderà in considerazione quest'estate per una delle più importanti operazioni di mercato dell'era Guardiola, una decisione che potrebbe persino determinare quanto tempo l'allenatore rimarrà alla guida del club.