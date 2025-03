Bella notizia per il Milan: Alessandro Florenzi, dopo la rottura di crociato e menisco patita a luglio negli USA, è tornato ad allenarsi coi compagni.

Alessandro Florenzi in gruppo dopo quasi 8 mesi.

Splendida notizia per il Milan e più in generale per il calcio italiano, col jolly ex Roma che ha potuto di nuovo riassaporare la gioia di allenarsi coi compagni.

Grave infortunio al ginocchio alle spalle dunque, con Conceicao che per il rush finale avrà a disposizione un'ulteriore risorsa preziosa paragonabile ad un nuovo acquisto.