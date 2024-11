Florentino Perez e il Pallone d’Oro a Rodri: “Senza i voti dei giornalisti di certi Paesi avrebbe vinto Vinicius”

Il presidente del Real Madrid torna sull’assegnazione del Pallone d’Oro: “Deve votare solo chi mette a rischio la propria reputazione”.

Non è affatto un mistero il fatto che in casa Real Madrid non sia stata presa bene la decisione di assegnare il Pallone d’Oro 2024 a Rodri.

Vinicius per mesi è stato considerato da tutti come il grande favorito nella corsa che portava all’ambito riconoscimento ed il club Blanco, una volta conosciuto il nome del vincitore, ha deciso di protestare in maniera clamorosa disertando la cerimonia dell’assegnazione che si è tenuta a fine ottobre a Parigi.

Una delusione che non è stata ancora smaltita, tanto che Florentino Perez, nel corso dell’Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria dei soci del Real Madrid, è tornato sull’argomento.