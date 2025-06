Flamengo-Chelsea dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Flamengo e Chelsea si sfidano nella 2ª giornata del girone D del Mondiale per Club: formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Sfida al vertice nel raggruppamento D del Mondiale per Club, dove il Flamengo sfida il Chelsea di Enzo Maresca in una gara che mette in palio punti che potrebbero risultare già decisivi in ottica qualificazione.

Nella gara d’esordio della competizione i brasiliani hanno battuto 2-0 l’Esperance Tunisti, mentre i Blues hanno avuto la meglio con lo stesso risultato sui Los Angeles FC.

Tutte le info su Flamengo-Chelsea le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.