Fiorentina-Udinese dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Fiorentina vs Udinese

Fiorentina e Udinese si sfidano nella 17ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

La Fiorentina per lasciarsi alle spalle la sconfitta contro il Bologna e riprendere la marcia nelle zone della alta classifica che occupa ormai da inizio stagione, l’Udinese per tornare subito a fare punti dopo il ko contro il Napoli del turno precedente.

Un match tutto da vivere quello in programma lunedì pomeriggio alle 18.30, penultimo incontro della diciassettesima giornata di Serie A che si disputa al Franchi.

31 i punti in classifica per la formazione viola, 20 invece quelli dell’Udinese: una gara che si preannuncia ricca di colpi di scena ed emozioni. Tutte le info su Fiorentina-Udinese: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.