Fiorentina-Udinese 1-2, pagelle e tabellino: Kean illude, ma Lucca e Thauvin ribaltano la viola

Fiorentina vs Udinese

Kean trasforma l'illusorio 1-0 su calcio di rigore e taglia il traguardo della doppia cifra in campionato: nella ripresa arriva il ribaltone friulano.

Colpaccio dell'Udinese che, grazie ad un super secondo tempo, ribalta la Fiorentina al 'Franchi' e si impone per 2-1 trascinata dai goal di Lucca e Thauvin. Per la viola si interrompe la striscia di vittorie: non basta il 10° sigillo di Kean.

La Fiorentina la indirizza subito quando Sottil viene steso in area da Kristensen: Marcenaro inizialmente non concedere il rigore - e ammonisce l'attaccante viola per proteste - ma quando viene richiamato al VAR cambia idea e assegna il penalty alla viola. Dal dischetto Moise Kean è glaciale, spiazza Sava e manda avanti la squadra di Palladino.

La Fiorentina sembra avere la partita in mano, ma nella seconda frazione di gioco subisce il clamoroso ritorno di marca friulana: Ekkelenkamp approfitta dell'erroraccio di Ranieri e confeziona l'assist vincente per il piazzato di Lucca che interrompe il digiuno e torna al goal.

Passano pochi minuti e la rimonta è completa: Thauvin si mette in proprio e sfodera una conclusione imparabile per De Gea. E' il goal del definitivo 2-1, che proietta l'Udinese a quota 23 punti. La Fiorentina - che sfiora il pari con il palo colpito da Kean - è invece costretta ad interrompere la sua striscia positiva e incassa la terza sconfitta del suo campionato.