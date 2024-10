Fiorentina-The New Saints 2-0, pagelle e tabellino: Adli e Kean trasformano i fischi in applausi

La squadra di Palladino conquista la vittoria nella ripresa dopo un primo tempo difficoltoso e chiuso senza reti: a segno in 4 minuti Adli e Kean.

Un primo tempo chiuso senza reti, i fischi del Franchi al rientro negli spogliatoi, quindi una seconda parte di gara finalmente convincente: la Fiorentina batte i The New Saints e conquista la vittoria all'esordio nel girone di Conference League.

Finisce 2-0 per la squadra di Raffaele Palladino, che però ha diverse difficoltà nell'avere la meglio sui gallesi. Tanto che in un primo tempo ancora una volta poco soddisfacente, come più volte è avvenuto in questo avvio di stagione, le occasioni per andare a segno non si sprecano: la più importante capita a Mandragora, che nella stessa azione colpisce l'incrocio dei pali e si fa male.

Palladino cambia, inserisce Gudmundsson e Kean e la Fiorentina si sblocca: dal 65' al 69' segnano prima Adli con un sinistro a giro dal limite dell'area e poi proprio l'ex bianconero, a porta vuota dopo un'azione molto confusa all'interno dei 16 metri.

La prossima partita di Conference League della Fiorentina è in programma tra tre settimane: il 24 ottobre i viola viaggeranno alla volta della Svizzera per affrontare il San Gallo.