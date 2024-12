Alla Fiorentina servono i tre punti: col Vitoria Guimaraes una finale anticipata per evitare il Chelsea

La formazione di Palladino in caso di vittoria conquisterebbe almeno il secondo posto, evitando nel tabellone possibili incroci con il Chelsea.

Via all'ultima giornata della prima fase della Conference League 2024/25: la Fiorentina di Raffaele Palladino affronta il Vitoria Guimaraes in Portogallo in una gara decisiva per il proseguo del torneo.

I Viola arrivano alla gara con 12 punti conquistati in cinque partite, con quattro vittorie e una sola sconfitta, terzi in classifica proprio un punto dietro agli avversari di giornata.

Quest'ultima gara non sarà decisiva solamente per il passaggio del turno, ma andrà a collocare le squadre in varie posizioni del tabellone finale: l'obiettivo è quello di non incrociare il Chelsea di Enzo Maresca, una delle squadre favorite alla vittoria del trofeo.