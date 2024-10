Fiorentina vs Roma

Altissima tensione e clima rovente in casa giallorossa in occasione del ko contro la Fiorentina: il retroscena sulle liti e le ricostruzioni.

Lo spogliatoio della Roma è una polveriera. Continuano ad emergere retroscena sui fatti accaduti all’intervallo e al termine della sfida di domenica sera all’Artemio Franchi, in occasione della sfida persa per 5-1 contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Le indiscrezioni raccontano di un clima d’alta tensione e di due liti che Hanno visto protagonisti calciatori giallorossi, ma anche l’allenatore Ivan Juric e il direttore sportivo Ghisolfi.

Gianluca Mancini era stato sostituito nel primo tempo ed è finito nell’occhio del ciclone per non essere rientrato in panchina nella seconda frazione di gioco, dopo una lite con il tecnico croato.

A fine gara, invece, il capitano Lorenzo Pellegrini e Ghisolfi hanno alzando i toni, arrivando allo scontro verbale.