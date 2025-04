Fiorentina-Parma dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Fiorentina e Parma si affrontano nella 32ª giornata di Serie A: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

La Fiorentina per continuare a inseguire un posto in Europa, il Parma per aumentare il distacco dal terzultimo posto. Punti preziosi quelli in palio al Franchi nel match valido per la trentaduesima giornata di campionato.

Entrambe le squadre si presentano all’incontro dopo aver pareggiato per 2-2 nella precedente giornata di Serie A, risultati maturati però in modo diverso.

La Fiorentina, in vantaggio 2-0 a San Siro contro il Milan, si è fatta rimontare dai rossoneri; il Parma invece ha avuto la forza di riuscire a pareggiare contro l’Inter dopo essere andato sotto di due goal.

Due vittorie e un pareggio per la Fiorentina negli ultimi tre turni, il Parma invece ha collezionato quattro pareggi consecutivi in altrettante giornate. Tutte le info su Fiorentina-Parma: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.