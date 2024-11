Fiorentina-Pafos 3-2, pagelle e tabellino: la Viola riparte in Conference, Kouamé e Quarta decisivi

Sconfitta nell'ultima giornata, la Fiorentina ritrova la vittoria in Conference superando il Pafos con tre reti: nove punti per il team di Palladino.

La Fiorentina riparte dopo la sconfitta del terzo turno contro il Pafos. Stavolta i Viola - seppur soffrendo - non sbagliano, la quarta gara di Conference League fa rima con vittoria: una rete per tempo contro i ciprioti permette al team Palladino di rispondere ai successi di Legia Varsavia, Lugano e soprattutto Chelsea, quest'ultima capolista assoluta con quattro successi in altrettanti incontri.

Kouamé ha sbloccato la partita della Fiorentina al 28', vincendo un rimpallo su cross di Dodò per battere il portiere ospite Ivusic. In pieno controllo già prima del vantaggio, la squadra viola chiude praticamente il match già nel primo tempo, rischiando praticamente nulla e giocando per trovare il raddoppio il prima possibile.

Raddoppio che la Fiorentina trova al 53' in seguito all'autogoal di Goldar: Sottil crossa per Kouamé, l'ivoriano è anticipato ma la rete è comunque in cascina. 2-0 per i toscani e ciprioti, una delle matricole della Conference, che non compiono l'ennesima impresa dopo aver vinto due delle prime tre partite del torneo.

Eppure il Pafos dimostra di essere un cliente ostico per tutti, visto il goal di Jairo che riapre la partita, tenendola a sorpresa in bilico fino al tris di Quarta, a sorpresa schierato da mediano e decisivo. Negli ultimi minuti l'errore di Terracciano con i piedi permette a Jaja di segnare il 3-2, che non basta per strappare punti in terra toscana.

A nove punti la Fiorentina si avvicina leggermente alla qualificazione, nonostante i cinque turni rimanenti possano ovviamente ancora cambiare le carte in tavola. Prossimo impegno il 12 dicembre contro il LASK, team austriaco che potrebbe dare uno slancio in termini di spareggi o ottavi diretti.