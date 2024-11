Fiorentina-Pafos dove vederla: Sky, NOW, DAZN o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Fiorentina ospita il Pafos nella terza giornata della fase a campionato di Conference League: tutto su formazioni e diretta tv e streaming.

Altro scontro in salsa cipriota per la Fiorentina che, dopo aver incrociato sulla propria strada l'APOEL Nicosia, si trova di fronte al Pafos in Conference League.

Viola a quota sei punti nella maxi classifica, frutto del successo alla prima giornata sui gallesi del The New Saints, a cui ha fatto seguito il poker rifilato al San Gallo nel turno successivo; k.o. invece in quel di Nicosia, dove non è bastata la rete di Ikoné.

Sei punti racimolati anche dal Pafos, vittorioso contro Petrocub e Astana e sconfitto in casa dai tedeschi dell'Heidenheim.

In questa pagina troverete tutte le informazioni per rimanere aggiornati su Fiorentina-Pafos: dalle formazioni scelte dagli allenatori alle indicazioni su come seguire il match in diretta tv e streaming.