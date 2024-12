Fiorentina agli ottavi se: cosa serve contro il Vitoria Guimaraes per evitare i playoff di Conference League?

La squadra di Palladino vola in Portogallo per disputare l'ultima partita del girone: cosa manca per la qualificazione diretta agli ottavi.

In Portogallo si decide una fetta di futuro europeo della Fiorentina: la squadra di Raffaele Palladino sfida in trasferta il Vitoria Guimaraes, nella sesta e ultima giornata del girone unico di Conference League, per certificare la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

I viola sono già aritmeticamente certi di passare alla prossima fase, dunque di far parte almeno delle prime 24: i punti di vantaggio sulla ventiquattresima formazione del raggruppamento, ovvero l'Istanbulspor, a 90 minuti dalla fine sono addirittura 7. Ma ora Kean e compagni devono combattere per l'obiettivo principale: rimanere nelle prime 8, andare direttamente agli ottavi ed evitare i playoff tra le formazioni classificate dalla posizione numero 9 alla numero 24.

Obiettivo ampiamente alla portata per la Fiorentina, che questa sera in casa del Vitoria potrà raggiungerlo con più risultati. Ampiamente alla portata, però, non significa matematico. Ed è per questo che i viola dovranno operare un ultimo sforzo per evitare di scivolare in classifica.

L'articolo prosegue qui sotto

Cosa serve dunque alla Fiorentina per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale di Conference League? Tutte le combinazioni.