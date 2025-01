Fiorentina-Napoli 0-3, pagelle e tabellino: Neres spacca il match, Rrahmani e Juan Jesus alzano il muro, Comuzzo e Moreno sbagliano

Fiorentina vs SSC Napoli

Super Neres, poi Lukaku su rigore e McTominay: il Napoli rifila un tris alla Fiorentina e torna al primo posto in solitaria.

Prova di forza del Napoli, che sbanca il 'Franchi' battendo 3-0 la Fiorentina e si riprende la vetta della classifica in solitaria.

Azzurri ordinati e devastanti sulle ali di un David Neres ancora decisivo, capace di rompere gli equilibri di un match fin lì ben approcciato dai viola (schierati col 3-4-2-1 da Palladino) ma puniti dall'assolo super del brasiliano, autore del vantaggio ospite.

L'articolo prosegue qui sotto

La squadra di Conte, pur priva degli infortunati Kvaratskhelia e Politano, nel secondo tempo legittima la vittoria sfruttando gli spazi inevitabilmente concessi dai gigliati: prima Moreno è ingenuo su Anguissa e regala il rigore che Lukaku trasforma in 0-2; poi a salire in cattedra è McTominay, che si inserisce a rimorchio sfruttando un erroraccio di Comuzzo e mette in ghiaccio il risultato.

La Fiorentina (goal annullato a Kean) ci prova ma sbatte su Meret e Rrahmani, calando alla distanza dopo gli sforzi profusi. Il Napoli non sbaglia e, aspettando i recuperi di Atalanta ed Inter, comanda il campionato.