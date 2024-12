Sette reti al malcapitato LASK e Fiorentina che continua a volare tra campionato e Conference: ottavi di finale più vicini.

Tutto troppo facile per la Fiorentina di Palladino, che continua la straordinaria stagione battendo anche il LASK in Conference League. Ottavi di finale più vicini per la squadra viola, riuscita a superare la compagine austriaca chiudendo il match già con tre reti nel primo tempo. Alle quali si sono aggiunte altri quattro goal nel corso della ripresa, per un 7-0 finale utilissimo in caso di arrivo a pari punti (conta la differenza reti).

Gara complicatissima per gli ospiti del LASK, messi subito sotto e mai in grado di impensierire seriamente il portiere della Fiorentina Martinelli, scelto da Palladino per la prima volta. Festa in un Franchi sempre più entusiasta per le gesta dei giocatori viola, decisi non solo a stupire in campionato, ma anche a riprovare nuovamente a conquistare il successo finale in Conference League, dove è reduce dalle sconfitte all'ultimo atto contro West Ham prima e Olympiakos poi.

Le reti di Ikonè, Richardson, Gudmundsson, Mandragora e Sottil permettono alla Fiorentina di mantenere i primi posti della classifica di Conference e assicurarsi quasi matematicamente anche i playoff, ma gli ottavi sono comunque vicinissimi e potrebbero essere realtà nel prossimo turno a seconda del proprio risultato e di quello delle altre contendenti continentali.