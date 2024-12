Fiorentina-LASK dove vederla: Sky, TV8, NOW o Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Continua il cammino della Fiorentina di Palladino in Conference: la nuova partita è contro il LASK, dove guardarla in diretta giovedì.

La Fiorentina è una delle regine della Serie A, attualmente in lotta per lo Scudetto. Anche in Europa, in quella Conference persa due volte in finale, le cose stanno andando bene, con tre successi nelle prime quattro partite.

Per avvicinare gli ottavi di Conference la Fiorentina affronta gli austriaci del LASK, ancora in corsa per playoff e ottavi ma consapevole di non poter più sbagliare in virtù degli appena due punti conquistati nei primi quattro incontri del torneo.

Fiorentina-Lask di giovedì 12 dicembre sarà il quinto incontro su otto totali: per i viola gli ottavi arriveranno in caso di uno dei primi otto posti in classifica, mentre con una conclusione del girone dal nono al 24esimo posto ci saranno i playoff.