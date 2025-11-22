Pubblicità
Francesco Schirru

Fiorentina-Juventus, tifosi bianconeri contro Thuram e Di Gregorio: colpa del goal di Mandragora

Fans scatenati sui social dopo il pareggio della Fiorentina, che ha trovato l'1-1 con una grande conclusione di Mandragora da fuori area.

Chiusa sullo 0-1 al termine del primo tempo, Fiorentina-Juventus è tornata in parità nei primi minuti della ripresa con il gran goal di Rolando Mandragora. 

Autore di una fortissima conclusione da fuori area, l'ex bianconero ha fatto esplodere il Franchi, portando al contrario i fans di Madama ad invadere i social per attribuire le colpe tra i giocatori di Spalletti.

Gli accusati? Di Gregorio, portiere della Juventus, e Thuram, centrocampista bianconero. Centinaia i commenti contro l'estremo difensore e il giocatore francese, accusati, per qualcuno di più, per altri meno, di aver causato il pareggio di Mandragora cui i bianconeri hanno avuto difficoltà a riprendersi.

  • Thuram Fiorentina JuventusDazn

    IL COLPO DI TESTA DI THURAM

    Al minuto 48 di Fiorentina-Juventus, dunque nella ripresa, Thuram ha intercettato un pallone impennatosi dopo un contrasto poco più avanti. Di testa, il francese ha colpito verso la propria area, permettendo a Kean di impadronirsi del pallone, per poi servire Mandragora.

    A quel punto il centrocampista della Juventus ha scagliato un violentissimo tiro verso la porta di Di Gregorio per l'1-1.

  • IL MANCATO INTERVENTO DI DI GREGORIO

    Thuram attaccato per il colpo di testa dalla parte sbagliata, Di Gregorio per il mancato intervento.

    La conclusione di Mandragora sembrava imprendibile in termini di potenza e precisione, ma centinaia di tifosi della Juventus si sono chiesti perché Di Gregorio ha evitato di allungare il braccio per provare a parare il tiro.

    Consapevoli della grandissima conclusione di Mandragora, i tifosi di Madama si sono chiesti perché Di Gregorio non abbia nemmeno tentato di respingere il pallone, sul quale, forse, sarebbe potuto arrivare.

  • DI GREGORIO SU KEAN

    Se Thuram è stato uno dei meno propositivi e decisivi tra i giocatori della Juventus, Di Gregorio ha avuto modo di rispondere presente poco dopo il goal di Mandragora.

    Al 52', infatti, Di Gregorio è intervenuto perfettamente su Kean, evitando il 2-1 della Fiorentina.

    Thuram è uscito al 66 per far posto a Miretti.

  • I VOTI DI FIORENTINA-JUVENTUS

    FIORENTINA (3-5-2): De Gea 6.5; Pongracic 7, Marì 5.5, Ranieri 6 (82' Viti s.v.); Dodò 5.5 (46' Fortini 6), Mandragora 7, Fagioli 5.5, Sohm 5.5 (60' Ndour 6), Parisi 6 (69' Kouadio 6); Kean 6.5, Piccoli 5 (60' Gudmundsson 6). All. Vanoli.

    JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio 6.5; Kalulu 6, Kelly 5.5, Koopmeiners 5.5; Cambiaso 5.5 (76' Conceiçao 6.5), Locatelli 6, Thuram 5.5 (66' Miretti 6), Kostic 7 (66' Cabal 6); McKennie 5.5, Yildiz 6 (88' Openda s.v.); Vlahovic 5.5 (88' David s.v.). All. Spalletti.

