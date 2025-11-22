Fiorentina-Juventus, tifosi bianconeri contro Thuram e Di Gregorio: colpa del goal di Mandragora

Chiusa sullo 0-1 al termine del primo tempo, Fiorentina-Juventus è tornata in parità nei primi minuti della ripresa con il gran goal di Rolando Mandragora.
Autore di una fortissima conclusione da fuori area, l'ex bianconero ha fatto esplodere il Franchi, portando al contrario i fans di Madama ad invadere i social per attribuire le colpe tra i giocatori di Spalletti.
Gli accusati? Di Gregorio, portiere della Juventus, e Thuram, centrocampista bianconero. Centinaia i commenti contro l'estremo difensore e il giocatore francese, accusati, per qualcuno di più, per altri meno, di aver causato il pareggio di Mandragora cui i bianconeri hanno avuto difficoltà a riprendersi.