Fiorentina-Juventus, tifosi bianconeri contro Thuram e Di Gregorio: colpa del goal di Mandragora

Thuram attaccato per il colpo di testa dalla parte sbagliata, Di Gregorio per il mancato intervento.

La conclusione di Mandragora sembrava imprendibile in termini di potenza e precisione, ma centinaia di tifosi della Juventus si sono chiesti perché Di Gregorio ha evitato di allungare il braccio per provare a parare il tiro.

Consapevoli della grandissima conclusione di Mandragora, i tifosi di Madama si sono chiesti perché Di Gregorio non abbia nemmeno tentato di respingere il pallone, sul quale, forse, sarebbe potuto arrivare.