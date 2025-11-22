Pubblicità
Yildiz Juventus
Michael Di Chiaro

Fiorentina-Juventus dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Fiorentina e Juventus a confronto nella dodicesima giornata del campionato di Serie A: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

Fiorentina e Juventus si affrontano nella dodicesima giornata di Serie A.

La viola, ultima in classifica, cerca contro i bianconeri la prima vittoria del suo campionato nel giorno del debutto al Franchi del nuovo allenatore Paolo Vanoli, il cui esordio assoluto sulla panchina toscana si è chiuso con il 2-2 di 'Marassi' contro il Genoa. Kean e compagni, come detto, si trovano a fondo classifica con soli 5 punti dopo 11 giornate. In altre parole, serva la svolta.

La Juve, invece, ha esonerato Tudor a fine ottobre affidandosi a Spalletti: dopo la vittoria contro l'Udinese (con Brambilla in panchina) con il tecnico di Certaldo sono arrivate una vittoria contro la Cremonese e un pareggio a reti inviolate nel derby contro il Torino. Madama, in classifica, è attualmente sesta a -5 dalla testa della classifica.

Tutto su Fiorentina-Juventus: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.

  • FIORENTINA-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Fiorentina-Juventus

    • Data: sabato 22 novembre 2025

    • Orario: 18.00

    • Canale TV: DAZN

    • Streaming: DAZN

  • PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-JUVENTUS

    Kean è recuperato e tornerà dal 1' affiancato da Gudmundsson. Out Gosens, mentre Sohm e Fagioli si contendono un posto in mezzo al campo.

    Spalletti è pronto a rilanciare Gatti al centro della difesa. Vlahovic convocato potrebbe partire titolare, Conceiçao verso la panchina con Kostic sulla sinistra.

    FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Parisi; Kean, Gudmundsson. All. Vanoli.

    JUVENTUS (3-5-1-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Thuram, Kostic; Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti 

  • ORARIO FIORENTINA-JUVENTUS

    Fiorentina-Juventus si giocherà sabato 22 novembre 2025 allo Stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. Calcio d'inizio alle ore 18.00.

  • DOVE VEDERE FIORENTINA-JUVENTUS IN TV

    DAZN 

    La partita tra Fiorentina e Juventus verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

    Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

  • FIORENTINA-JUVENTUS IN DIRETTA STREAMING

    • DAZN

    Per vedere Fiorentina-Juventus in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    • DAZN: telecronaca di Pierluigi Pardo e commento tecnico di Emanuele Giaccherini.
  • IN DIRETTA SU GOAL

    Per ricevere aggiornamenti in tempo reale su Fiorentina-Juventus sarà possibile collegarsi al sito di GOAL e seguire la diretta testuale del match.

