Fiorentina-Juventus dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Fiorentina e Juventus si affrontano nella dodicesima giornata di Serie A.

La viola, ultima in classifica, cerca contro i bianconeri la prima vittoria del suo campionato nel giorno del debutto al Franchi del nuovo allenatore Paolo Vanoli, il cui esordio assoluto sulla panchina toscana si è chiuso con il 2-2 di 'Marassi' contro il Genoa. Kean e compagni, come detto, si trovano a fondo classifica con soli 5 punti dopo 11 giornate. In altre parole, serva la svolta.

La Juve, invece, ha esonerato Tudor a fine ottobre affidandosi a Spalletti: dopo la vittoria contro l'Udinese (con Brambilla in panchina) con il tecnico di Certaldo sono arrivate una vittoria contro la Cremonese e un pareggio a reti inviolate nel derby contro il Torino. Madama, in classifica, è attualmente sesta a -5 dalla testa della classifica.

Tutto su Fiorentina-Juventus: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.