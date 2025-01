Fiorentina-Genoa dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Fiorentina vs Genoa

La Fiorentina cerca continuità in casa contro il Genoa: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

L'articolo prosegue qui sotto

La Fiorentina, tornata alla vittoria nell'ultimo turno in casa della Lazio, cerca continuità contro il Genoa.

I rossoblù, guidati da Patrick Vieira, stanno però attraversando un ottimo periodo di forma e hanno raccolto sei punti nelle ultime tre partite.

In questo articolo tutte le informazioni su Fiorentina-Genoa: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.