Fiorentina-Fiorentina Primavera dove vederla: DAZN, Sky o ACFFiorentina? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Fiorentina in campo contro la Primavera viola nella prima uscita stagionale: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Prima uscita stagionale per la nuova Fiorentina di Raffaele Palladino.

La compagine gigliata, dopo aver iniziato lo scorso 8 luglio il ritiro estivo e dopo aver svolto i primi allenamenti davanti ai propri tifosi tra le mura del centro sportivo del Viola Park, si appresta a giocare la sua prima amichevole.

In realtà si tratterà di un test contro la formazione Primavera, un appuntamento molto atteso perché dirà qualcosa in più sulla Fiorentina che verrà.

Raffaele Palladino dovrebbe infatti disegnare in la squadra in maniera molto diversa rispetto al suo predecessore Vincenzo Italiano. La compagine gigliata ripartirà da una difesa a tre e da un 3-4-3 che si discosterà dal 4-2-3-1 utilizzato nelle ultime due stagioni.

Il test in famiglia contro la Primavera rappresenterà inoltre l’occasione per vedere per la prima volta il nuovo arrivato Moise Kean con la maglia viola addosso: c’è curiosità nel vedere quale sarà il ruolo che Palladino gli ritaglierà nel tridente offensivo.

In questa pagine le informazioni sull'amichevole Fiorentina-Fiorentina Primavera: dalle formazioni, a dove vederla in diretta tv e streaming.