Fiorentina-Celje 2-2, pagelle e tabellino: segna sempre Kean, Parisi impreciso in marcatura

La formazione di Palladino centra il passaggio del turno seppur con qualche difficoltà: al Franchi è 2-2 contro il Celje.

La Fiorentina centra la terza semifinale di Conference League consecutiva, pareggiando per 2-2 contro il Celje dopo il successo esterno per 2-1 dell'andata.

I Viola partono forte con una serie di occasioni, entrambe di testa, prima con Pongracic poi con Mandragora, entrambi fermati dagli interventi del portiere Silva. L'estremo difensore portoghese ferma poi anche Ranieri sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma poi non può nulla sul destro ad incrociare di Mandragora, ben servito in area da Pongracic.

La formazione di Palladino va negli spogliatoi in vantaggio, ma ad inizio ripresa gli ospiti prima riaprono il match, trovando la rete con Matko, poi passano in vantaggio grazie al colpo di testa di Nemanic su calcio d'angolo. Passano meno di 120 secondi e Kean trova il pareggio, con la rete che inizialmente viene annullata dal guardalinee, poi confermata dal VAR. Sempre il VAR è decisivo 10 minuti più tardi, con Ranieri che spinge in porta il 3-2, ma partendo da una iniziale posizione di offside. I Viola trovano ancora una volta il vantaggio, a pochi secondi dal 90', ma questa volta ha ragione il guardalinee a fermare Kean in offside. I padroni di casa resistono e portano a casa il pareggio, dunque la qualificazione.