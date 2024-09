La Fiorentina ne cede tre dopo la fine del mercato: Brekalo, Barak e Sabiri a un passo dall'addio

I viola sfoltiscono la rosa e sono pronti a lasciar partire tre esuberi: il croato e il ceco verso il Kasimpasa, l'ex sampdoriano in Egitto.

Il mercato in entrata della Serie A sarà anche finito, ma quello in uscita no. E così può capitare che la Fiorentina apparecchi la cessione non di uno, non di due, bensì addirittura di tre giocatori contemporaneamente.

Josip Brekalo, Antonin Barak e Abdelhamid Sabiri: sono loro i tre elementi della rosa di Raffaele Palladino che, a meno di sorprese, lasceranno Firenze e la Fiorentina nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni.

Tre elementi con poco spazio che andranno a rilanciarsi altrove. Lontano dal Franchi, ma anche lontano dalla Serie A e dall'Italia.