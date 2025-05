Fiorentina-Betis in chiaro? Il canale tv della semifinale e dove vederla in streaming gratis

La Fiorentina ritrova il Betis decisa a rimontare l'1-2 dell'andata: la gara del Franchi sarà visibile anche gratis e senza bisogno di un abbonamento.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Ezzalzouli prima, quindi Antony, infine Ranieri: sono loro i tre marcatori della semifinale d'andata di Conference League tra il Betis e la Fiorentina, gara che giovedì 1° maggio ha visto gli spagnoli avere la meglio per 2-1.

La Fiorentina dovrà dunque vincere con una rete di scarto per portare la semifinale di ritorno ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore, con due o più invece per qualificarsi direttamente alla finale: questo perché i goal in trasferta non valgono più doppio da qualche stagione nelle competizioni europee.

La buona notizia, per i tifosi della Fiorentina e per gli appassionati di coppe europee, è che per assistere in diretta alla sfida contro il Betis non sarà necessario possedere un abbonamento: la gara sarà visibile anche in chiaro e gratis.