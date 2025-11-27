Fiorentina-AEK Atene: dove vederla: Sky, NOW, DAZN o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La Fiorentina sta vivendo una delle peggiori crisi della sua storia. In campionato non ha ancora vinto dopo dodici turni, ma i tifosi sperano che l'arrivo di Vanoli possa aver fatto partire la riscossa. Dopo il pareggio contro la Juventus in campionato, la Viola affronta il quarto match di Conference, dove ha ottenuto due successi su tre.

A sei punti nel girone unico, che a differenza di Europa League e Champions prevede sei turni e non otto, la Fiorentina spera di arrivare a nove punti e avvicinarsi alla fase ad eliminazione diretta, per poi concentrarsi sulla risalita in campionato. Per il team greco la possibilità, al contrario, di scavalcare i viola in classifica dopo aver ottenuto quattro punti nei primi due turni.

Chi gioca nella Fiorentina? Dove vedere la partita? Vediamo tutte le ultime sul match contro l'AEK Atene di giovedì.