Gudmundsson FiorentinaGetty Images
Francesco Schirru

Fiorentina-AEK Atene: dove vederla: Sky, NOW, DAZN o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Ancora a zero vittorie in campionato, la Fiorentina ha vinto due delle tre partite di Conference giocate fin qui: ora la sfida del Franchi contro l'AEK Atene.

La Fiorentina sta vivendo una delle peggiori crisi della sua storia. In campionato non ha ancora vinto dopo dodici turni, ma i tifosi sperano che l'arrivo di Vanoli possa aver fatto partire la riscossa. Dopo il pareggio contro la Juventus in campionato, la Viola affronta il quarto match di Conference, dove ha ottenuto due successi su tre.

A sei punti nel girone unico, che a differenza di Europa League e Champions prevede sei turni e non otto, la Fiorentina spera di arrivare a nove punti e avvicinarsi alla fase ad eliminazione diretta, per poi concentrarsi sulla risalita in campionato. Per il team greco la possibilità, al contrario, di scavalcare i viola in classifica dopo aver ottenuto quattro punti nei primi due turni.

Chi gioca nella Fiorentina? Dove vedere la partita? Vediamo tutte le ultime sul match contro l'AEK Atene di giovedì.

  • FIORENTINA-AEK ATENE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Fiorentina-AEK Atene
    • Data: giovedì 27 novembre 2025
    • Orario: 21:00
    • Canale TV: Sky Sport Uno e NOW
    • Streaming: Sky Go e NOW
  • FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-AEK ATENE

    FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Parisi, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Gudmundsson, Dzeko. All. Vanoli.

    AEK ATENE (4-4-1-1): Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Pillos; Gacinovic, Pineda, Pereyra, Koita; Marin; Jovic. All. Nikolic. 

  • ORARIO FIORENTINA-AEK ATENE

    La Fiorentina torna in campo a pochi giorni dal pareggio contro la Juventus, in particolare nella serata di giovedì 27 novembre.

    Alle 21:00, allo stesso orario del Bologna in Europa League, il Franchi di Firenze ospita la quarta patita dei viola nel girone unico di Conference League: avversaria è l'AEK, team di Atene.

  • DOVE VEDERE FIORENTINA-AEK ATENE IN TV

    • Sky
    • NOW

    Due le possibilità per vedere in diretta Fiorentina-AEK Atene in tv.

    Non trasmessa in chiaro e gratus, la partita della Fiorentina è disponibile per gli abbonati Sky e NOW, che possono seguirla dalle 21:00 sui canali numero 202 e 253, ovvero Sky Sport Calcio e Sky Sport.

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • DOVE VEDERE FIORENTINA-AEK ATENE IN DIRETTA STREAMING

    • Sky Go
    • NOW

    La partita tra Fiorentina e AEK Atene è disponibile anche in live streaming, anche in questo caso in abbonamento e non gratis e in chiaro per tutti.

    Tramite i canali numero 202 e 253, ovvero Sky Sport Calcio e Sky Sport, gli abbonati possono guardare Fiorentina-AEK Atene sulle app di Sky Go e NOW o sul sito ufficiale di NOW.

    Via streaming, dunque, la gara della Fiorentina è disponibile utilizzando telefono, tablet o pc.

