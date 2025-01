Finale Supercoppa di Spagna, Real Madrid-Barcellona dove vederla: Sky, DAZN, Telelombardia, Youtube o 7 Gold? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il primo trofeo stagionale in Spagna verrà deciso con il 'Clasico': diretta tv, streaming e formazioni della partita.

Anche quest'anno la Supercoppa di Spagna verrà decisa con il 'Clasico' tra Real Madrid e Barcellona.

Dopo il largo successo per 4-1 del Blancos nella passata edizione, i blaugrana vogliono provare a vendicare quella sconfitta per conquistare il primo trofeo stagionale.

Il primo appuntamento tra le due formazioni è andato in scena ad ottobre in Liga, con la squadra di Hans Flick che ha travolto quella di Carlo Ancelotti con un pesante 4-0 al Santiago Bernabeu.

In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.