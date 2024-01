Finale Supercoppa Italiana Napoli-Inter dove vederla: Sky, DAZN, Rai o Mediaset Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Napoli e Inter si affrontano nella finale che mette in palio la Supercoppa Italiana 2023: le info sul canale tv, la diretta streaming e le formazioni.

La prima edizione della Final Four di Supercoppa Italiana è giunta all'atto finale. Dopo le due semifinali, a Riyadh, in Arabia Saudita, è in palio il trofeo nella sfida che mette di fronte il Napoli di Walter Mazzarri e l'Inter di Simone Inzaghi.

I partenopei, campioni d'Italia in carica, hanno superato col risultato di 3-0 la Fiorentina nella prima semifinale grazie al goal di Simeone e alla doppietta di Zerbin, grande sorpresa in casa azzurra.

Stesso risultato anche per l'Inter, che ha battuto agevolmente la Lazio. Ad aprire i conti ci ha pensato Thuram, poi le reti di Calhanoglu su rigore e di Frattesi nel finale.

L'articolo prosegue qui sotto

L’Inter va a caccia della Supercoppa Italiana numero 8 nella storia, mentre il Napoli è a quota 2 e cerca il tris.

Nella sfida di campionato, disputata al Maradona lo scorso 3 dicembre, l’Inter si impose col risultato di 3-0 sulla squadra partenopea grazie alle reti di Calhanoglu, Barella e Thuram.

In questa pagina tutto sulla finale di Supercoppa Italiana 2023: le formazioni, il canale tv e dove e quando poter vedere la partita in diretta streaming.