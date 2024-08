Finale salto in alto Olimpiadi Parigi 2024, Tamberi in pedana: data, orario e dove vederla in TV e streaming

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 è il giorno della finale del salto in alto che vedrà protagonista Tamberi: dove vederla in tv e streaming.

Tra tutti gli eventi in programma a Parigi 2024, è tra quelli più attesi in assoluto dagli appassionati italiani: Gianmarco Tamberi, portabandiera della squadra azzurra insieme ad Arianna Errigo, nonché campione olimpico in carica, si appresta ad affrontare la finale del salto in alto.

Un appuntamento al quale, alla vigilia delle Olimpiadi, si era presentato da grande favorito, ma nelle ultime settimane qualcosa è cambiato.

Il fuoriclasse marchigiano infatti è stato costretto a fare i conti con problemi di salute ed un calcolo renale che non gli hanno permesso di presentarsi alla finale nel migliori condizioni possibili.

Lo si è visto anche in fase di qualificazione, quando non è riuscito ad andare oltre i 2.24 (il suo personale è 2.39).

In questa pagina, tutto sulla finale che vedrà protagonista Tamberi: dall’orario a dove vederla in diretta tv e streaming.