Finale Francia-Spagna Olimpiadi Parigi 2024 dove vederla: Sky, Prime Video, Eurosport, Discovery, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Ai Giochi Olimpici il torneo di calcio è giunto all’ultimo atto, la finale con in palio la medaglia d’oro: formazioni, diretta tv e streaming.

Francia e Spagna si sfidano per l’oro. Dopo il successo in rimonta per 2-1 degli iberici sul Marocco, i padroni di casa si impongono dopo i tempi supplementari sull’Egitto, conquistando l’accesso alla finale del torneo delle Olimpiadi.

La selezione Under 23 dei Bleus rimonta lo svantaggio iniziale con Saber che al 62’ porta in vantaggio l’Egitto. La Francia di Henry riesce a ribaltare il risultato con il goal di Mateta all’83’ e le reti dello stesso attaccante ex Mainz al 99’ e di Olise al 108’.

Di fronte ci sarà la Spagna, che nell’altra semifinale ha battuto il Marocco in rimonta con il risultato di 2-1 grazie alle reti di Fermin Lopez, che potrebbe mettere a segno la doppietta Europeo-Olimpiade in poche settimane insieme ad Alex Baena, e Juanlu Sanchez, che all’85’ hanno definitamente ribaltato l’iniziale vantaggio dei nordafricani firmato su rigore dal capocannoniere del torneo Soufiane Rahimi.

Per la Spagna si tratta della quinta finale ai Giochi Olimpici, con una medaglia d’oro e tre d’argento, mentre la Francia è a quota due, una d’oro e una d’argento.

Tutto sulla finale Francia-Spagna alle Olimpiadi di Parigi 2024: le formazioni della partita delle Olimpiadi e dove vederla in diretta tv e streaming.